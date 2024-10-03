Страны контактной группы по Украине обсудят снятие ограничений на удары по России

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Страны контактной группы по Украине обсудят возможное снятие ограничений на удары ВСУ по территории РФ на встрече 12 октября. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским. Трансляция опубликована на YouTube-канале НАТО.
По словам генсека НАТО, американский лидер Джо Байден проведет встречу с союзниками и Украиной с фокусом на вопрос снятия ограничений. Рютте добавил, что каждое государство, предоставляющее Киеву оружие, само решает, снимать ограничения или нет.
Ранее Рютте прибыл в Киев со своим первым зарубежным визитом в качестве нового главы НАТО, чтобы «продемонстрировать поддержку Украины». 1 октября 2024 года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет.
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Екатерина Коршунова