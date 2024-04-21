Дипломаты в Турции отслеживают транзит граждан России в Латинскую Америку

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Российские дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне трудностей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.
Он подчеркнул, что российская сторона ждёт реакции на обращения, направленные в МИД Турции и руководству турецкой авиакомпании Turkish Airlines.
С конца февраля авиакомпания не допускает на рейсы из Стамбула в Бразилию и Аргентину пассажиров, включая россиян, за отсутствие багажа, «чистый» паспорт или по другим причинам, которые порой даже не озвучиваются. Некоторые российские туристы собираются подавать в суд на Turkish Airlines.
Буравов добавил, что ситуация с недопуском пассажиров приняла систематический характер и заметно снижает престиж компании.
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