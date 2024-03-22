Турэксперт Алексеев спрогнозировал снижение интереса россиян к Турции

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Глава Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) Олег Алексеев заявил, что в ближайшее время интерес российских туристов к Турции может значительно снизится.
Причинами тому послужили повышение турецкого ЦБ ключевой ставки до 50% годовых, а также присоединение страны к политике западных стран в отношении России.
А почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько заявил, что российская сфера туризма развивается интенсивно, а в некоторых моментах даже превосходит турецкую.
Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявляла, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.
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«Всё это повлияет в ближайшее время на взаимоотношения российских туроператоров с отельерами Турции. Скорее всего, в ближайшее время будут сильно усложнены переводы между юридическими лицами, что, в общем-то, значительно ослабит Турцию как курорт для россиян», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Алексеев.
«Если главным козырем Турции на туристическом рынке является all-inclusive, то надо у нас активнее развивать этот сегмент, и у нас уже сейчас есть очень качественные гостиничные комплексы. Кроме этого, мы лидируем в других сегментах рынка, например, в сфере санаторно-курортного лечения и отдыха, так нужного сегодня людям», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шпилько.
Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь заявляла, что наиболее востребованными у россиян странами для отдыха с детьми в марте являются Таиланд, Индия, а также Шри-Ланка.
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Мелисса Тимофеева