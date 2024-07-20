Дипломаты ведут консультации по поводу приговорённого к смерти гражданина ФРГ

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Дипломаты проводят консультации по поводу возможного развития событий с приговорённым к смертной казни гражданином Германии Рико Кригером. Он в качестве наёмника воевал на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь белорусского министерства иностранных дел Анатолий Глаз, контакты с немецкой стороной на данную тему, конечно, были. Конкретные варианты решения ситуации, с учётом мнения Берлина, были Белоруссией предложены. Дипломатические консультации по этому вопросу ведутся по линии внешнеполитических ведомств двух стран, сказал спикер белорусского МИД.
Анатолий Глаз подчеркнул, что преступник является гражданином ФРГ, поэтому вполне понятна забота о нём немецкой стороны. Он также добавил, что в полном соответствии с двусторонними соглашениями и международными нормами права белорусской стороной обеспечен полный консульский доступ к приговорённому.
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