Reuters: в Белоруссии гражданин ФРГ приговорён к расстрелу за наёмничество

Фото: istockphoto/Sinenkiy
Гражданин Германии Рико Кригер, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), приговорён в Белоруссии к смертной казни за наёмничество. Он находится под стражей с ноября 2023 года.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Германии, отмечая, впрочем, что в ведомстве не назвали имя немецкого гражданина. В публикации отмечается, что власти ФРГ находятся в тесном контакте с Минском по поводу дальнейшей судьбы Кригера.
Гражданин Германии был приговорён к расстрелу за терроризм и наёмничество. Отмечается, что осуждённый числился в запрещённом в Белоруссии вооружённом формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.
Читайте также:
Французский наемник записал видео с украинского фронта
В сети опубликовали видео о службе немецких снайперов на стороне ВСУ в боях за Часов Яр
«Уехал в цинке»: ВС РФ уничтожили наёмника из Бразилии
* Считается частью запрещенной в России террористической организации «Легион Свобода России»
Александр Бойцов