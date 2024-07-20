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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Reuters: в Белоруссии гражданин ФРГ приговорён к расстрелу за наёмничество

Reuters: в Белоруссии гражданин ФРГ приговорён к расстрелу за наёмничество

20 июля 2024, 14:07
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Гражданин Германии Рико Кригер, воевавший на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), приговорён в Белоруссии к смертной казни за наёмничество. Он находится под стражей с ноября 2023 года.


Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Германии, отмечая, впрочем, что в ведомстве не назвали имя немецкого гражданина. В публикации отмечается, что власти ФРГ находятся в тесном контакте с Минском по поводу дальнейшей судьбы Кригера.

Гражданин Германии был приговорён к расстрелу за терроризм и наёмничество. Отмечается, что осуждённый числился в запрещённом в Белоруссии вооружённом формировании «Полк имени Кастуся Калиновского»*, в составе которого белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне киевского режима.

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#наемники
Рогов назвал число погибших в Крынках украинских солдат
Рогов: В Крынках погибли около трёх с половиной тысяч солдат ВСУ
20 июля 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Депутаты Верховной рады Украины, реагируя на информацию об огромном количестве погибших и пропавших без вести солдат ВСУ, наконец захотели узнать, в чём суть этой многомесячной операции. По данным Минобороны РФ, в этом районе пропали без вести как минимум 788 украинских боевиков.
О пропаже солдат ВСУ рассказал «МК» член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинским властям пришлось признать потери под Крынками, так как люди чувствуют правду и врать им о «двух погибших и трёх легко раненных» стало уже просто невозможно. При этом цифры потерь всё равно называются в разы меньше реальных, подчеркнул Рогов.

Он отметил, что, по словам одного из пленных, командование ВСУ предпочитает признавать погибших пропавшими без вести, чтобы не тратить ресурсы на эвакуацию тел с поля боя, а также сэкономить на выплаты, полагающиеся родственникам убитых.

По словам Рогова, Крынки стали для Зеленского неким фетишем по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. Ему необходимо было что-то предъявить Западу, чтобы выбить дополнительные миллионы долларов помощи, и он заплатил за это тысячами жизней украинцев, заключил эксперт.

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ВСУ запускают рои дронов, имитируя ложные цели
ТАСС: ВСУ используют ложные дроны для ПВО ВС РФ
20 июля 2024, 13:15

Фото: IStock/gredge

ВСУ пытаются использовать метеозонды в качестве ложных целей для российской ПВО, рассказал журналистам начальник расчета «Тор-М2» с купянского направления. Об этом пишет ТАСС.
Военный поведал, что ВСУ создают помехи, запуская дроны на высоте до четырех километров в количестве 15-20 штук.

Он отметил, что этот метод для них стал уже неэффективным, поскольку ВС РФ научились распознавать ложные цели.

Ранее сообщалось о применении Украиной воздушных шаров, пересекающих границу с Россией и имеющих боевые заряды.

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#вс рф
#дроны
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На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры
20 июля 2024, 10:41

Фото: Istockphoto / Leonid Ikan

В Харьковской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщает компания «Укржелдорог».
В сообщении оператора железных дорог также говорится, что повреждения получили несколько составов и контактная сеть, расположенная на выезде из города.

Минобороны РФ информацию о нанесении ВС РФ ударов по объектам военной инфраструктуры Украины не комментировало.

Прежде сообщалось о взрывах сразу в нескольких областях Украины. Информации о разрушениях нет.

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#харьков
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Военкор Коц: Глава МО РФ Белоусов пообещал укрытия для военных самолётов
20 июля 2024, 09:52

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Андрей Белоусов накануне, 19 июля, провёл очередную встречу с военными корреспондентами. В числе прочего, он сообщил, что на военных аэродромах будут возведены укрытия для самолётов.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил военкор Александр Коц. Глава Минобороны рассказал журналистам, что график строительства по аэродромам уже составлен и укрытия обязательно будут построены. Ранее военкоры указали, что ВСУ уже неоднократно предпринимали попытки атаковать находящиеся на аэродромах самолёты при помощи ракет. Теперь там будут возведены специализированные бронированные ангары, в которых будут находиться истребители.

На этот раз в ходе разговора с военкорами Белоусов в основном рассказывал, какие меры были приняты после предыдущей встречи. На этот раз был сформирован список из 21 поручения, который позже будет дополняться. По словам Коца, беседа с министром обороны получилась «максимально открытой и откровенной».

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#военкор
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ЦКБР: Российские специалисты изучили реактивный дрон-камикадзе ВСУ
20 июля 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российским специалистам удалось заполучить в своё распоряжение и тщательно изучить перспективный украинский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия, работающий на реактивном двигателе. Это поможет разработать способы эффективного противодействия новой угрозе.
Этот беспилотник является принципиально новой разработкой противника, сообщил РИА Новости генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он способен «разгоняться» при приближении к зонам действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он подчеркнул, что данные, полученные инженерами ЦКБР в результате изучения новой модели дрона, уже переданы соответствующим структурам. Специалисты приступили к разработке соответствующих мер противодействия новой угрозе.

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Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области
«Общественное»: в Сумской области повредили объект энергетической инфраструктуры
20 июля 2024, 08:59

Фото: iStock/RamonCast

В Конотопском районе Сумской области Украины на объекте энергетической инфраструктуры прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».
В настоящее время Минобороны РФ информацию не комментировало.

Прежде сообщалось, что минувшей ночью в столице Украины прогремели взрывы. О работе систем ПВО в нескольких районах страны сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Информации о разрушениях нет.

ВСУ, в свою очередь, продолжают попытки атак гражданских объектов и территорий РФ. Так, БПЛА противника был сбит над Смоленской областью минувшим утром. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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#украина
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Губернатор Голубев: За ночь над Ростовской областью сбиты 26 украинских БПЛА
20 июля 2024, 07:58

Фото: istockphoto/Oselote

В ночь на 20 июля над территорией Ростовской области дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что более десятка БПЛА были сбиты на севере области. К счастью, обошлось без пострадавших. К месту падения обломков беспилотников выехали правоохранители и сотрудники аварийных служб. По предварительным данным, наземные объекты повреждений в результате атаки не получили.

Не умея добиться никаких успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно использует террористические методы, ежедневно обстреливая и атакуя с помощью дронов мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#ростовская область
#беспилотник
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Губернатор Сальдо рассказал о планах по освобождению Херсонской области
20 июля 2024, 07:45

Фото: сайт Кремля

Уход украинских войск из Херсонской области неминуем. В регионе будет восстановлена законная власть.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что ,согласно конституции, регион является неотъемлемой частью Российской Федерации, а желания киевского режима в этом контексте не рассматриваются.

Сальдо уточнил, что законная власть России будет установлена на всей правобережной части Херсонской области, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область. Губернатор добавил, что уход украинских войск с территории региона «неминуем», ещё раз обратив на это внимание геополитических оппонентов России.

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#новости
#херсонская область
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Чичерина выступила с концертом в зоне проведения СВО
20 июля 2024, 06:23

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российская певица Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Концерт с участием Заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции», – сообщили в государственном ведомстве.

Отмечается, что в основу легли композиции, написанные Чичериной на стихи Александра Проханова. Народная артистка России также представила несколько новых песен, посвященных жителям Донбасса.

В декабре 2023 года Чичерина организовала концерт в зоне проведения СВО и назвала это мероприятие альтернативой скандальной обнаженной вечеринке Анастасией Ивлиевой в московском клубе Mutabor.

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