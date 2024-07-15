Директор KMZ: тяжелый морской дрон на базе «Визира» сделают ракетным

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Тяжелый морской дрон на базе беспилотного катера «Визир» оснастят пусковыми установками легких ракет. Об этом сообщает РИА Новости.
Управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко отметил, что на борту тяжелого многофункционального возвращаемого морского дрона разместят до 8 пусковых установок. Уточняется, что скорость ракеты будет небольшой, при этом ее стоимость составит порядка 500 тысяч рублей.
Согласно информации источника, испытания данного катера уже проходят.
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Согласно информации источника, испытания данного катера уже проходят.
Ранее сообщалось, что в РФ создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем. Робот предназначен для поражения живой силы и техники противника.
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Екатерина Коршунова