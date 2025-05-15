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Директор Совбеза США Горка: Путин и Трамп встретятся в ближайшее время

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьяна Горка, встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным произойдет очень скоро. Об этом Горка заявил на конференции по международной безопасности в Вашингтоне.
«Сделки всецело зависят от времени. Когда наступит подходящее время, тогда президент [Трамп] будет в [одном] помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал Горка на конференции, организованной изданием Politico.

Далее директора спросили, что он подразумевает под фразой «в самое ближайшее время». В ответ на это Горка выступил с критикой газеты и признался, что ее «ненавидит».

«Это все, что вы получите. Знаете, я ненавижу Politico <...>. Вы не получите от меня ничего больше, чем [фразу] "в самое ближайшее время"», — сказал представитель Белого дома.

Горка добавил, что когда российская и украинская стороны договорятся о заключении сделки по прекращению боевых действий, именно Трамп будет стоять за ней. Он комментариев по поводу международного признания Крыма и других новых регионов РФ Горка отказался.

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Словакия и Венгрия могли заранее согласовать поддержку санкций ЕС с РФ
15 мая 2025, 20:40

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Венгрия и Словакия могли заранее согласовать с Россией поддержку 17-го пакета антироссийских санкций. Так считает эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
«Хотя кажется, что Венгрия и Словакия, известные своими пророссийскими настроениями, совершили недружелюбный шаг, на самом деле их решение могло быть хорошо продуманным и согласованным с российской стороной. Это предположение подкрепляется участием Фицо в Параде Победы и его встречей с президентом Путиным», — пояснил Якубович в разговоре с RuNews24.ru.

По его словам, конфронтация с ЕС может привести Венгрию и Словакию к финансовой и политической изоляции. Якубович напомнил, что ранее Венгрии уже угрожали заморозкой выплат из бюджета ЕС за пророссийскую позицию.

При этом поддержка 17-го пакета санкций позволила избежать неприятных последствий. Однако Фицо и Орбан продолжают придерживаться пророссийской позиции, заключил эксперт.

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Мединский выступил с заявлением перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле
Мединский: задачи РФ на переговорах состоят в установлении мира на Украине
15 мая 2025, 18:00

Владимир Мединский (Фото: www.kremlin.ru)

Глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что задачи российской делегации на переговорах по Украине состоят в установлении долгосрочного мира и устранении причин кризиса, передает РИА Новости.
По его словам, представители РФ обладают всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров. Мединский отметил, что российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта.

Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.

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Истребитель СУ-35С: характеристики, фото, чем отличается от старой версии и сравнение с F-35
15 мая 2025, 14:46

Су-35С (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Су-35С — российский многофункциональный истребитель поколения 4++, созданный на базе Су-27 и модернизированный с учётом современных требований. Самолёт состоит на вооружении Воздушно-космических сил России и активно используется в военных операциях.
В отличие от базовой экспортной версии Су-35, модель с индексом «С» предназначена исключительно для внутреннего использования. «Радио 1» расскажет основные характеристики истребителя, особенности комплектации, отличия от предыдущей версии и сравнение с американским F-35.

Как выглядит Су-35С


Визуально Су-35С представляет собой тяжёлый истребитель с классической аэродинамической схемой, характерной для семейства Су-27. Самолёт оснащён двумя двигателями с управляемым вектором тяги, крупными крыльями с подвесами для вооружения, вытянутым носовым обтекателем с радиолокационной системой и вертикальными стабилизаторами.

Фюзеляж выполнен с использованием композиционных материалов. Расцветка, как правило, серо-синяя или тёмно-серая, в зависимости от конкретной партии и места дислокации. Несмотря на отсутствие технологий малозаметности (стелс), конструкция частично учитывает снижение радиолокационной заметности.

Чем Су-35С отличается от Су-35


Основное отличие Су-35С от просто Су-35 — в назначении и комплектации. Су-35 — это экспортное обозначение истребителя, адаптированного для поставок за рубеж (в частности, в Китай). Су-35С — версия, разработанная специально для российских ВКС и включающая в себя оборудование, соответствующее требованиям Минобороны РФ.

«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики
«Лучший истребитель»: на что способен российский Су-35, задачи на СВО, характеристики

Отличия касаются прежде всего систем связи, шифрования, навигационного оборудования и боевого программного обеспечения. Технически планер, двигатель и основная авионика остаются идентичными, однако внутренняя архитектура и бортовые комплексы Су-35С ориентированы исключительно на использование в российских военных структурах.

Характеристики Су-35С


Истребитель Су-35С способен выполнять широкий спектр задач, включая завоевание превосходства в воздухе, сопровождение, перехват и нанесение ударов по наземным и морским целям. Основные тактико-технические характеристики:

  • максимальная скорость: до 2 500 км/ч;
  • практический потолок: 18000 м;
  • дальность полёта без дозаправки: до 3 600 км;
  • двигатели: два ТРДДФ 117С;
  • максимальная боевая нагрузка: до 8 000 кг;
  • бортовая РЛС: «Ирбис-Э», дальность обнаружения целей — до 400 км;
  • экипаж: один человек;
  • самолёт способен выдерживать перегрузки до 9G и вести бой как на малых, так и на сверхдальних дистанциях.

Су-35С (фото: РИА Новости / Алексей Куденко)


Чем вооружены истребители Су-35С


Вооружение Су-35С включает широкий спектр авиационных средств поражения:

  • автоматическая пушка ГШ-30-1 (30 мм);
  • ракеты класса «воздух-воздух»: Р-77, Р-73, Р-27;
  • ракеты класса «воздух-земля»: Х-29, Х-31, Х-59, Х-38;
  • корректируемые и свободнопадающие бомбы;
  • противокорабельные ракеты: Х-35 и модификации;

Один самолёт может нести до 12 подвесных вооружений, включая ракеты и бомбы различного назначения. Это позволяет выполнять задачи в условиях интенсивной воздушной и наземной угрозы.

Сравнение Су-35С и американского F-35


Су-35С и американский F-35 представляют разные подходы к проектированию боевых самолётов. Су-35С — это эволюция советской школы истребителей завоевания превосходства в воздухе, сделанная с упором на манёвренность, дальность и универсальность. Он относится к поколению 4 , то есть оснащён многими элементами пятого поколения, но без применения полноценной малозаметности (стелс). В отличие от него, F-35 — это полноценный истребитель пятого поколения, в центре которого — цифровая интеграция, радиолокационная малозаметность и сетевая совместимость с другими силами НАТО.

По скорости Су-35С значительно превосходит F-35: российский истребитель развивает до 2 500 км/ч, в то время как американский самолёт ограничен скоростью около 1 930 км/ч. Это обусловлено не только техническими характеристиками, но и разной концепцией использования: F-35 рассчитан скорее на скрытность и нанесение ударов до обнаружения, а не на классический воздушный бой.

F-35 Lightning II (фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов)

В плане манёвренности Су-35С также имеет преимущество — за счёт двигателей с управляемым вектором тяги и усиленной аэродинамики он способен выполнять фигуры высшего пилотажа, что делает его крайне опасным противником в ближнем воздушном бою. F-35 уступает по этому параметру, поскольку его корпус оптимизирован под снижение радиолокационной заметности, а не манёвренность.

Что касается вооружения, оба самолёта могут нести широкий спектр боеприпасов, но Су-35С обладает большей грузоподъёмностью и числом подвесных точек. Он рассчитан на использование как высокоточных, так и обычных боеприпасов, в том числе ракет воздух-воздух и воздух-земля, противокорабельных ракет и корректируемых бомб. F-35 вооружён по более строгой схеме, особенно если действует в «стелс»-режиме: в этом случае часть вооружения размещается только внутри фюзеляжа, чтобы не нарушить скрытность.

Радиолокационные станции обоих самолётов — высокотехнологичные. У Су-35С используется РЛС «Ирбис-Э» с дальностью обнаружения до 400 км. У F-35 — AN/APG-81, уступающая по дальности, но интегрированная в цифровую боевую систему самолёта, способную в реальном времени обмениваться данными с другими боевыми единицами.

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В Госдуме дали напутствие российской делегации перед встречей в Стамбуле
Депутат Чепа: переговоры в Стамбуле будут тяжелыми для делегации России
15 мая 2025, 14:41

Фото: iStock/FedotovAnatoly

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что переговоры в Стамбуле по украинскому конфликту будут тяжелыми для российской делегации. Об этом информирует NEWS.ru.
«Была проделана большая работа переговорными группами России и США, какие-то рамочные условия были выработаны, мы будем придерживаться той договоренности», — отметил парламентарий.

Чепа добавил, что представителям РФ предстоит сложная работа. Депутат также пожелал успехов российской группе.

Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.

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#владимир путин
#президент
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#рф
#переговоры
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Политолог раскрыл, как Зеленский планирует сорвать переговоры в Стамбуле
Политолог Марков: Зеленский готовит скандал ради срыва переговоров в Стамбуле
15 мая 2025, 14:40

Фото: iStock/Diy1

Владимир Зеленский, прибывший в Турцию 15 мая, может попытаться сорвать переговоры в Стамбуле, считает политолог Сергей Марков. По его мнению, для этого украинский лидер может организовать крупный скандал.
«Я абсолютно уверен, что к переговорам в Стамбуле он готовит провокацию — и это будет нечто иное, чем его выход в Овальном кабинете. Тогда в Белом доме Зеленский проявил эмоции, хотя изначально стремился к позитивному результату. В данном случае же он не намерен добиваться никакого позитивного исхода. Его цель — сорвать переговоры, при этом свалив вину на Владимира Путина. Поэтому вполне ожидаемо он устроит громкое шоу», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Марков также отметил, что власти европейских стран могут оказать поддержку Зеленскому в этом начинании.

«Уже сейчас его пиарщики из Британии и Франции разрабатывают идеи, как сформулировать требования к Путину так, чтобы он не смог согласиться, но при этом это выглядело бы привлекательно», — добавил он.

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#сша
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#лавров
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#переговоры
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