Директор Совбеза США Горка: Путин и Трамп встретятся в ближайшее время

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
По словам старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьяна Горка, встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным произойдет очень скоро. Об этом Горка заявил на конференции по международной безопасности в Вашингтоне.
«Сделки всецело зависят от времени. Когда наступит подходящее время, тогда президент [Трамп] будет в [одном] помещении с Путиным. И я ожидаю, что это произойдет в самое ближайшее время», — сказал Горка на конференции, организованной изданием Politico.
Далее директора спросили, что он подразумевает под фразой «в самое ближайшее время». В ответ на это Горка выступил с критикой газеты и признался, что ее «ненавидит».
«Это все, что вы получите. Знаете, я ненавижу Politico <...>. Вы не получите от меня ничего больше, чем [фразу] "в самое ближайшее время"», — сказал представитель Белого дома.
Горка добавил, что когда российская и украинская стороны договорятся о заключении сделки по прекращению боевых действий, именно Трамп будет стоять за ней. Он комментариев по поводу международного признания Крыма и других новых регионов РФ Горка отказался.
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Иван Мусатов