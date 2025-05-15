Мединский выступил с заявлением перед переговорами РФ и Украины в Стамбуле

Владимир Мединский (Фото: www.kremlin.ru)
Глава делегации РФ в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что задачи российской делегации на переговорах по Украине состоят в установлении долгосрочного мира и устранении причин кризиса, передает РИА Новости.
По его словам, представители РФ обладают всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров. Мединский отметил, что российская делегация настроена на конструктивный лад и поиск путей решения конфликта.
Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.
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Переговоры между делегациями России и Украины пройдут 15 мая в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник российского лидера Владимир Мединский. Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе.
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Екатерина Коршунова