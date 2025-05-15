Политолог раскрыл, как Зеленский планирует сорвать переговоры в Стамбуле

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Владимир Зеленский, прибывший в Турцию 15 мая, может попытаться сорвать переговоры в Стамбуле, считает политолог Сергей Марков. По его мнению, для этого украинский лидер может организовать крупный скандал.
«Я абсолютно уверен, что к переговорам в Стамбуле он готовит провокацию — и это будет нечто иное, чем его выход в Овальном кабинете. Тогда в Белом доме Зеленский проявил эмоции, хотя изначально стремился к позитивному результату. В данном случае же он не намерен добиваться никакого позитивного исхода. Его цель — сорвать переговоры, при этом свалив вину на Владимира Путина. Поэтому вполне ожидаемо он устроит громкое шоу», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.Марков также отметил, что власти европейских стран могут оказать поддержку Зеленскому в этом начинании.
«Уже сейчас его пиарщики из Британии и Франции разрабатывают идеи, как сформулировать требования к Путину так, чтобы он не смог согласиться, но при этом это выглядело бы привлекательно», — добавил он.
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