Песков: Путин 14 мая провел совещание по подготовке переговоров с Киевом

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, на совещании также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.
Возобновить переговорный процесс, прерванный в 2022 году, предложил президент России Владимир Путин на прошлой неделе. США положительно оценили данную инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности к прямым переговором с лидером Российской Федерации.
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Екатерина Коршунова