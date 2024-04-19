Директор ЦРУ назвал сроки поражения Украины

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Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Украина может потерпеть поражение на линии фронта, если не получит помощь от Вашингтона. Его слова приводит издание Politico.
Также Бернс обратился к конгресу и призвал законодателей одобрить законопроект о выделении очередной помощи Киеву.
По его мнению, украинцы могут продержаться до конца 2024 года, благодаря ранее предоставленной военной помощи, однако в том случае, если конгресс не одобрит новый военный транш, то ситуация для Украины станет страшной.
Он также добавил, что поддержка Украины — это «нечто большее, чем просто война с Россией».
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По его мнению, украинцы могут продержаться до конца 2024 года, благодаря ранее предоставленной военной помощи, однако в том случае, если конгресс не одобрит новый военный транш, то ситуация для Украины станет страшной.
Он также добавил, что поддержка Украины — это «нечто большее, чем просто война с Россией».
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Анастасия Хохлова