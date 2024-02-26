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Песков: ЦРУ еще до 2014 года готовили людей к подрывной работе против РФ

26 февраля 2024, 13:36
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Еще до начала событий на Украине в 2014 году ЦРУ США начало активно готовить людей к подрывной работе против России, об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что часть киевских советников состояла из сотрудников ЦРУ. Они занимали высокопоставленные должности в администрации президента Украины и готовили личный состав к действиям против РФ, отметил спикер Кремля.

Прежде британское издание сообщало, что на Украине создано 12 секретных объектов вблизи с российской границей.


Спикер Кремля также рассказал о новой реальности на спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин подписал закон о возможности для россиян установки самозапрета кредитов
26 февраля 2024, 14:36

Фото: istockphoto/alexialex

С 1 марта 2024 года граждане России смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов. Соответствующий указ сегодня, 26 февраля подписал президент РФ Владимир Путин.
Нормативный акт опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, россияне в своей кредитной истории будут вправе установить для себя запрет на заключение договоров потребительского займа. Это будет относиться как к банкам, так и к микрофинансовым организациям.

Уточняется, что данный запрет не будет распространяться на ипотечное кредитование и автокредиты. Он также не будет затрагивать образовательные кредиты, получаемые в рамках государственной поддержки.

Данная правовая мера разработана в целях борьбы с мошенничеством в финансово-кредитной сфере. Например, она будет препятствовать получению кредитов третьими лицами с помощью незаконного использования персональных данных людей и так называемого телефонного мошенничества.

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Политолог Мезюхо: Зеленский сам признал неготовность Украины к миру
26 февраля 2024, 14:31

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский, сам того не подозревая, признал Украину агрессивной стороной в конфликте, не готовой к мирному урегулированию ситуации.
Так он прокомментировал заявление самого Зеленского о том, что российский лидер Владимир Путин призывал к прекращению огня ещё в 2019 году.

«Я думаю, что сейчас Зеленский понимает, что лучше бы он не рассказывал о том, что Путин предлагал действенные меры по деэскалации ситуации в Донбассе. Зеленский, сам того не понимая, показал, что в этом противостоянии Украина является агрессором, Украина выступает с позиции стороны, которая не заинтересована в мирном урегулировании ситуации», — пояснил в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.

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Политолог Елисеева назвала безысходностью заявление Кэмерона в адрес Путина
26 февраля 2024, 14:20

Фото: сайт Кремля

Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева объяснила заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что коллективный Запад должен указать президенту РФ Владимиру Путину на его ошибку по поводу Украины безвыходным положением.
По её словам, всем видны нынешние проблемы Украины, однако бросить Киев Запад не может.

«Подобное заявление, с одной стороны, призвано показать, что Киев западные союзники не бросают, но, с другой, это говорит о безысходности. О том, что все те силы, которые предпринимались, ни к каким результатам не привели. Ситуация как была проигрышной для западного блока, такой она и осталась», — пояснила в беседе с «Известиями» Елисеева.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.

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#евросоюз
#запад
#россия
#политика
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В Кремле прокомментировали отказ Дании расследования по «Северным потокам»
Песков: Прекращение расследования Дании диверсии на «Северных потоках» абсурдно
26 февраля 2024, 14:04

Фото: сайт Кремля

Прекращение датскими правоохранительными органами расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» вызывает изумление. Ситуация близка к абсурдной.
Об этом во время традиционной встречи с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Абсурдность и нелогичность действий полиции Дании заключается в том, с одной стороны её представители подтвердили, что расследование позволило сделать вывод о преднамеренной диверсии, имевшей место на газопроводах, а с другой — не было найдено достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по факту ЧП, пояснил представитель Кремля.

«Ситуация настолько очевидна, что можно только выразить абсолютнейшее изумление, изумление и ничего другого», — сказал Песков.

Напомним, 26 сентября 2022 года произошли взрыва на двух российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», по которым газ экспортировался в Европу. Германия, Дания и Швеция изначально предполагали, что не исключена целенаправленная диверсия. Тем не менее, в феврале 2024 года в Швеции расследование прекратили, заявив, что в данном случае «шведская юрисдикция неприменима». Теперь примеру Страны Трёх Корон последовала и полиция Дании, не найдя оснований для уголовного дела.

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#полиция
#газ
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#германия
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#швеция
#диверсия
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Великобритания планирует оказать содействие вступлению Украины в ЕС
26 февраля 2024, 13:47

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Великобритания намерена привлечь некоммерческие организации и аналитические центры для содействия вступлению Украины в Евросоюз.
Предполагается, что НКО и аналитическим центрам предстоит реализовывать соответствующие программы для вхождения страны в ЕС.

«Оказание конструктивной и дополнительной поддержки реформе государственного управления с фокусом на переговоры Украины с Евросоюзом о вступлении», — приводит RT текст соответствующего документа.

В то же время руководитель кабинета министров Словакии Роберт Фицо высказала мнение о том, что Запад в шаге от принятия «наихудшего решения» по поводу Украины.

«Боюсь, что Запад по Украине идет к принятию наихудшего решения. Поэтому перед спешно созванным совещанием в Париже, на котором я буду присутствовать, я созвонился с силовыми, правительственными и политическими органами власти», — приводят argumenti.ru слова Фицо.

Ранее стало известно, что Германия ведёт в тайне от России переговоры с Индией по поводу закупки для ВСУ вооружения и боеприпасов.

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#конфликт
#ес
#запад
#украина
#политика
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Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского
26 февраля 2024, 13:26

Фото: сайт Кремля

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского об обсуждении «мирного плана» по ситуации на Украине смехотворна и несерьезна, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Речь идет о Женевской конференции, где собираются политики западных стран, чтобы обсудить урегулирование украинского кризиса.

Спикер Кремля назвал подобный формат переговоров странным и подчеркнул, что мирные планы всегда обсуждались без присутствия России. Он отметил, что с Киевом не было каких-либо контактов по этому поводу.

Прежде пресс-секретарь президента ответил на вопрос об отношении Кремля к давлению на мать Навального*.

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#кремль
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В Кремле ответили на вопрос о ситуации с телом Навального*
Пресс-секретарь Песков: Кремль не имеет отношения к давлению на мать Навального*
26 февраля 2024, 12:59

Фото: сайт Кремля

В Кремле не имеют никакого отношения к какому-либо давлению на мать Алексей Навального*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Спикер Кремля отметил, что относиться к подобным заявлениям и обвинениям со стороны сторонников Навального* нужно соответствующим образом, принимая во внимание их местоположение и статус.

На вопрос журналистов о том, как он оценивает заявления о том, что Кремль препятствует передаче тела матери Алексея Навального*, Песков ответил, что такие обвинения абсурдные и Кремль не имеет к этому никакого отношения.

Прежде сообщалось, что ​тело Навального* было передано родственникам. ​Согласно заключению экспертизы, причины его смерти - естественные.

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Подоляк: Убитый в Испании лётчик Кузьминов пользовался «планом защиты»
26 февраля 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Discovod

Убитый недавно в Испании лётчик Кузьминов, который в августе угнал на Украину российский вертолёт Ми-8, пользовался специальным «планом защиты». Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
В интервью изданию El Mundo он рассказал о существовании в Испании «русской мафии» и призвал власти Мадрида провести тщательное расследование. Украинский чиновник, впрочем, признал, что ГУР (Главное управление разведки) смогло бы лучше прокомментировать ситуацию.

«Если пилот, который пользуется планом защиты, вынужден избегать контактов, менять свою жизнь, чтобы остаться в живых, и его всё равно убивают, Испания должна провести расследование», — сказал Подоляк.

Известно, что Кузьминов въехал на Пиренейский полуостров по чужому паспорту, жил замкнуто, не общался с соседями. Факт его смерти подтвердили в ГУР. Однако официального комментария от испанских властей пока не последовало. Сообщается также, что спецслужбы Испании не были официально уведомлены о его приезде в провинцию Аликанте, где он был найден мёртвым 13 февраля. Видимо, в какой-то момент «план защиты» не сработал.

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#пилот
#жизнь
#испания
#интервью
#расследование
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Величайшая блажь: Сивков заявил о последствиях ликвидации ядерного оружия для всего мира
Военный эксперт Сивков назвал ядерное оружие гарантом безопасности России и США
26 февраля 2024, 12:50

Фото: IStock/Gerasimov174

Координатор политики и исследований Алисия Сандерс-Закре Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) призвала полностью ликвидировать ядерное оружие. По её мнению, из-за наращивания вооружения, конфликт на Украине может перерасти в ядерную войну.
Однако заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» назвал подобные высказывания лженаучными. По словам специалиста, за подобные идеи выступают те, кто желает развязать третью мировую войну.
«Ядерное оружие в условиях капитализма – величайшая блажь для человечества, оно препятствует возникновению крупномасштабных войн. Сам факт того, что ядерное оружие может быть применено не по войскам, а по политикам, которые эту войну будут развязывать, — а наш президент сказал, что мы будем бить по центрам принятия решений, — заставляет этих политиков отказываться от эскалации. Ядерное оружие жизненно необходимо», — сказал Сивков.
Эксперт подчеркнул, что благодаря наращиванию ядерного потенциала у других стран не возникает желания развязать войну против России.
«Та жизнь, которая была во время Холодной войны, когда мы уважали друг друга, была благодаря ядерному оружию. Именно гигантские запасы ядерного вооружения, которые способны были уничтожить всю жизнь на Земле, поддерживали отношения между Советским Союзом и Соединёнными штатами весьма сдержанным и корректным, в отличие от сегодняшних времен», — добавил он.
Сивков также заметил, что заключать с Вашингтоном договор об разоружении бессмысленно, поскольку американские власти могут в любой момент отказаться от своих обещаний.
«В нынешних условиях, когда Соединённые Штаты Америки ведут себя как Гитлер, гитлеровская Германия, разрывая документы по своему усмотрению, заключать договор с этой страной не имеет никакого смысла», — заключил эксперт.
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#оружие
#ядерное оружие
#россия
#сша
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