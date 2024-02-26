Фото: iStock/ValleraTo
Еще до начала событий на Украине в 2014 году ЦРУ США начало активно готовить людей к подрывной работе против России, об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что часть киевских советников состояла из сотрудников ЦРУ. Они занимали высокопоставленные должности в администрации президента Украины и готовили личный состав к действиям против РФ, отметил спикер Кремля.
Прежде британское издание сообщало, что на Украине создано 12 секретных объектов вблизи с российской границей.
Спикер Кремля также рассказал о новой реальности на спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского
Песков: Кремль в прямых контактах с Арменией разъяснит её позицию по ОДКБ
«Позор»: Песков прокомментировал хамство Байдена в адрес Путина
Прежде британское издание сообщало, что на Украине создано 12 секретных объектов вблизи с российской границей.
Читайте также:
Песков назвал смехотворным женевский формат обсуждения мирного плана Зеленского
Песков: Кремль в прямых контактах с Арменией разъяснит её позицию по ОДКБ
«Позор»: Песков прокомментировал хамство Байдена в адрес Путина
Анастасия Хохлова