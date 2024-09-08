Директор ЦРУ высказался об угрозе ядерного удара со стороны Москвы

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Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на мероприятии, организованном газетой Financial Times, что США подозревали Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие в 2022 году в связи с конфликтом на Украине.
По его словам, затем была организована встреча с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Бернс подчеркнул, что нельзя недооценивать риск эскалации.
Директор ЦРУ подчеркнул, что встретился с Нарышкиным от имени президента страны в 2022 году, чтобы «прояснить, каковы будут последствия подобной эскалации». Встреча состоялась 14 ноября в турецкой столице, и, по данным CNN, Нарышкин и Бернс также обсудили дело о задержанных гражданах США.
Ранее глава СВР прояснил некоторые детали своего соглашения с Бернсом. По его словам, они договорились не допускать утечек информации по вопросам, которые они обсуждали в частном порядке. Глава ведомства отметил, что они придерживаются этой договоренности, и подчеркнул, что до этого допускались только утечки из Вашингтона.
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Директор ЦРУ подчеркнул, что встретился с Нарышкиным от имени президента страны в 2022 году, чтобы «прояснить, каковы будут последствия подобной эскалации». Встреча состоялась 14 ноября в турецкой столице, и, по данным CNN, Нарышкин и Бернс также обсудили дело о задержанных гражданах США.
Ранее глава СВР прояснил некоторые детали своего соглашения с Бернсом. По его словам, они договорились не допускать утечек информации по вопросам, которые они обсуждали в частном порядке. Глава ведомства отметил, что они придерживаются этой договоренности, и подчеркнул, что до этого допускались только утечки из Вашингтона.
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Александр Климов