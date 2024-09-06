В США заявили о росте активности России возле подводных коммуникаций

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Американские чиновники якобы фиксируют возросшую активность России вблизи международных подводных коммуникаций и обеспокоены намеренным Москвы нанести повреждения, сообщили телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники в правительстве США.
Автор публикации не приводит никаких доказательств того, что Россия предпринимает подобные действия.
Источник указывает на данные о российских судах, патрулирующих вблизи «критически важной морской инфраструктуры».
Ранее Соединенные Штаты заявили, что Россия предпринимает попытки саботажа в ряде стран НАТО и что частота таких попыток в последнее время возросла.
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«США заметили повышенную военную активность России вокруг ключевых подводных кабелей и считают, что сейчас РФ может с еще большей вероятностью осуществить диверсию», – сообщается в статье.
Источник указывает на данные о российских судах, патрулирующих вблизи «критически важной морской инфраструктуры».
Ранее Соединенные Штаты заявили, что Россия предпринимает попытки саботажа в ряде стран НАТО и что частота таких попыток в последнее время возросла.
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Александр Климов