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Конгресс США ухудшает ситуацию Украины. Об этом бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, сообщает «Известия».
По его словам, Киев считает, что конфронтация с Россией приведет к лучшим условиям соглашения, но это контрпродуктивно.
Он также прокомментировал просьбу Украины разрешить ей использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России. Бывший морской пехотинец напомнил, что Киев уже получал такое разрешение, но в итоге это не способствовало его успеху.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии призвало предоставить Украине дальнобойное оружие для нападения на Россию.
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«Чем дольше Украина делает то, что велит ей Вашингтон, тем хуже становится для нее же самой», – заявил Берлетик.
Он также прокомментировал просьбу Украины разрешить ей использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России. Бывший морской пехотинец напомнил, что Киев уже получал такое разрешение, но в итоге это не способствовало его успеху.
Ранее Министерство иностранных дел Латвии призвало предоставить Украине дальнобойное оружие для нападения на Россию.
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Александр Климов