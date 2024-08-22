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Координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области Украины была замечена крылатая ракета, летящая с запада на восток.
По его словам, ракету заметили над населенным пунктом Ворожба в Лебединском районе. Лебедев также уточнил, что ракета пролетела на высоте около 100 метров. Эта информация была передана РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак. Несмотря на ранние заявления, что США не разрешают использование оперативно-тактических ракет ATACMS для глубоких ударов по России, ситуация может измениться.
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