Байден начал первое выступление в Белом доме после терактов с шутки

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)
Президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление после недавних трагических событий — теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе — с шутки о себе.
На церемонии в Белом доме по назначению судей он отметил свое прибытие с иронией, что вызвало смех среди гостей.
В ходе выступления президент сообщил, что провел заседание оборонного и разведывательного аппарата США в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждались подробности инцидентов.
Байден подчеркнул, что заседание заняло значительное время.
Ранее сообщалось, что водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане. В тот же день электрокар Tesla Cybertruck взорвался у дверей башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе.
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«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», — сказал Байден.
В ходе выступления президент сообщил, что провел заседание оборонного и разведывательного аппарата США в Ситуационной комнате Белого дома, где обсуждались подробности инцидентов.
Байден подчеркнул, что заседание заняло значительное время.
Ранее сообщалось, что водитель грузовика влетел в толпу и открыл огонь по пешеходам в Новом Орлеане. В тот же день электрокар Tesla Cybertruck взорвался у дверей башни Дональда Трампа в Лас-Вегасе.
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Мария Моисеева