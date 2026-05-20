20 мая 2026, 09:16

Депутат Журавлев: столкновение РФ с НАТО приведет к ядерной войне

Столкновение России с НАТО приведет к применению ядерного оружия. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





Напомним, в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Североатлантический альянс усилить военное давление на Калининград. По его словам, НАТО стоит «показать русским» свою способность прорвать оборону региона.





«Честно говоря, вся эта прибалтийская свора способна только гавкать. Самые крошечные в мире и самые беспомощные армии, падающие экономические показатели и политики, которые ровным счетом ничего из себя не представляют — вот она, современная Прибалтика. Дырку от бублика они получат, а не Калининград», — заявил Журавлев в разговоре с «Газетой.Ru».

«Разрушить данную схему Евросоюз может с помощью военных действий. Поэтому сейчас европейцы всячески провоцируют Россию. Они делают жесткие заявления, хотят, чтобы эта война началась, и чтобы европейцы получили возможность создать огромную военную империю на «костях побежденной России»», — уверен Киреев.