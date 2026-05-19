«Мощи нет»: В ГД назвали пустым звуком угрозы НАТО прорвать оборону Калининграда
Депутат ГД Романов: Калининград надежно защищен Балтийским флотом
Любые угрозы и претензии в отношении Калининградской области не имеют под собой оснований и носят исключительно информационный характер. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Михаил Романов.
Напомним, министр иностранных дел Литвы в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО показать русским, что оно способно «проникнуть в небольшую крепость» в Калининградской области.
«Шансов реализовать озвученные планы у них нет никаких, поскольку нет ни военной мощи, ни политической, а есть лишь «пустой звук». Сегодня весь Евросоюз и украинский режим занимаются этим, пытаясь формировать посылы в информационное пространство», — отметил Романов в разговоре с Life.ru.
Он подчеркнул, что Калининградская область надежно защищена Балтийским флотом, поэтому шансов преуспеть у агрессоров нет. Регион входит в состав Российской Федерации, там живут русские люди, заключил Романов.
При этом гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил Москве 24, что угрозами в адрес России страны Прибалтики пытаются манипулировать общественным сознанием в Евросоюзе, поскольку боятся остаться без военной поддержки в случае конфликта между НАТО и Россией.
«Реальные шансы того, что конфликт может быть настолько расширен, что затронет Прибалтику, безусловно, есть. Предпосылки – в ходе учений отрабатываются вполне конкретные вещи как с одной (НАТО), так и с другой стороны (вооруженные силы РФ и Белоруссии)», — добавил эксперт.
По его словам, у прибалтийских политиков есть информация, что ими могут пожертвовать при конфликте НАТО и РФ, поэтому угрозы Литвы являются проявлением отчаяния агрессивной формы, заключил Мухин.