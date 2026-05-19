«Мощи нет»: В ГД назвали пустым звуком угрозы НАТО прорвать оборону Калининграда

19 мая 2026, 17:03

Депутат ГД Романов: Калининград надежно защищен Балтийским флотом

Любые угрозы и претензии в отношении Калининградской области не имеют под собой оснований и носят исключительно информационный характер. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Михаил Романов.





Напомним, министр иностранных дел Литвы в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО показать русским, что оно способно «проникнуть в небольшую крепость» в Калининградской области.





«Шансов реализовать озвученные планы у них нет никаких, поскольку нет ни военной мощи, ни политической, а есть лишь «пустой звук». Сегодня весь Евросоюз и украинский режим занимаются этим, пытаясь формировать посылы в информационное пространство», — отметил Романов в разговоре с Life.ru.

«Реальные шансы того, что конфликт может быть настолько расширен, что затронет Прибалтику, безусловно, есть. Предпосылки – в ходе учений отрабатываются вполне конкретные вещи как с одной (НАТО), так и с другой стороны (вооруженные силы РФ и Белоруссии)», — добавил эксперт.