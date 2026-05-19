В Совфеде пригрозили пробить коридор через Литву в случае нападения на Калининград

19 мая 2026, 13:16

Сенатор Джабаров: Россия пробьет коридор через Литву при атаке на Калининград

Любая провокация в отношении России будет встречена жестким ответом. Такое заявление сделал зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.





Напомним, министр иностранных дел Литвы в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО показать русским, что оно способно «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде.





«Он не понимает, что, защищая Калининград, мы просто пробьем коридор напрямую через Литву и будем спокойно общаться со своей территорией. И вместо эксклава это станет внутренней территорией РФ. Поэтому пусть угомонит свои аппетиты, иначе, в общем-то, я думаю, что он горько об этом пожалеет», — отметил Джабаров в разговоре с изданием «Абзац».

«Он (Будрис — ред.) идиот. Кого-то призывает, провоцирует. Давайте нападем! Ну пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется», — заметил он.