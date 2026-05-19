«Подлечить ракетами»: в ГД ответили Литве на слова о захвате Калининграда
Депутат Колесник: Литву надо лечить ракетами из-за угроз атаковать Калининград
Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининградскую область указывает на истерику и паранойю западных политиков. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Напомним, в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Североатлантический альянс усилить военное давление на Калининград, пишут argumenti.ru. По его словам, НАТО стоит «показать русским» свою способность прорвать оборону региона.
«У НАТО имеются все необходимые средства для того, чтобы сравнять с землей российские базы сил противовоздушной обороны и ракетные позиции в Калининградской области», — приводит издание слова Будриса.
Колесник подчеркнул, что вооружения в Калининградской области достаточно для защиты не только от Литвы, но и от НАТО в целом. По его словам, Литва первой «уйдет в небытие» в случае вооруженной агрессии против российского региона.
«Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией... Подлечить Литву ракетами», — сказал парламентарий «Газете.Ru».
Подобные заявления со стороны Литвы указывают на истерику европейских лидеров, уверен Колесник. Он посоветовал им обратиться к психиатрам в связи с параноидальной идеей.