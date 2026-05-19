«Подлечить ракетами»: в ГД ответили Литве на слова о захвате Калининграда

19 мая 2026, 10:34

Депутат Колесник: Литву надо лечить ракетами из-за угроз атаковать Калининград

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининградскую область указывает на истерику и паранойю западных политиков. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.





Напомним, в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Североатлантический альянс усилить военное давление на Калининград, пишут argumenti.ru. По его словам, НАТО стоит «показать русским» свою способность прорвать оборону региона.





«У НАТО имеются все необходимые средства для того, чтобы сравнять с землей российские базы сил противовоздушной обороны и ракетные позиции в Калининградской области», — приводит издание слова Будриса.

«Паранойя косит ряды западных политиков, действующих политиков, находящихся на должностях. Их надо как-то лечить. Не ядерными зарядами, а подлечить их обычными зарядами, чтобы они понимали, что такие заявления — это прямой призыв к войне с Россией... Подлечить Литву ракетами», — сказал парламентарий «Газете.Ru».