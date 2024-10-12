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Евросоюз пойдет «ко дну», если примет Украину в свой состав. Такое заявление сделал 12 октября глава крымского парламента Владимир Константинов.
«ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — цитирует Константинова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на прекращение огня на текущей линии фронта в обмен на гарантии безопасности от США и ускоренное вступление в Евросоюз. На что представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что Брюссель поддерживает Украину в «международно признанных границах».
Константинов отметил, что принятие Украины, которая разрушена и имеет нелегитимного президента, только усугубит ситуацию в Евросоюзе.
Касательно вступления Украины в ЕС также высказался глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Он заявил, что единственный способ для Украины стать частью союза — это войти в ЕС в составе других стран.
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Лия Мурадьян