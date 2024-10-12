Фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отрицает свою вину в срыве мирных переговоров по Украине в марте 2022 года в Стамбуле. Об этом он сообщил в недавно изданных мемуарах, цитаты из которых приводит РБК.
Он назвал обвинения в свой адрес полнейшей чушью, поскольку Украина, по его словам, никогда не собиралась соглашаться на условия президента России Владимира Путина.
Джонсон подчеркнул, что бы очень удивлён, получив обвинения в свой адрес от обывателей и зарубежных политиков.
Напомним, что Джонсона обвиняют в срыве переговорного процесса в Стамбуле. Многие западные политики убеждены, что он оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, после чего тот отказался идти на компромисс и принимать условия России.
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Джонсон подчеркнул, что бы очень удивлён, получив обвинения в свой адрес от обывателей и зарубежных политиков.
Напомним, что Джонсона обвиняют в срыве переговорного процесса в Стамбуле. Многие западные политики убеждены, что он оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского, после чего тот отказался идти на компромисс и принимать условия России.
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Анастасия Чинкова