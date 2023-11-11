Дизель для ВСУ окрасят в красный цвет, а бензин — в зеленый цвет

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Министерство обороны Украины сообщило в телеграм-канале о намерении маркировать предназначенное для военных при помощи красителей, чтобы предотвратить кражи.
Ранее сообщалось, что правительство Германии намерено увеличить в 2024 году военную помощь Украине с четырех миллиардов евро до восьми миллиардов. Комитет Бундестага по бюджету будет рассматривать данные изменения на следующей неделе.
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