Аллерголог Бондаренко назвал разрешенную норму мандаринов для детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко рассказала, сколько мандаринов можно съесть ребенку без вреда для здоровья. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что количество зависит от возраста ребенка.
Кроме этого, она добавила, что не рекомендуется давать мандарины детям до года. Аллерголог порекомендовала угощать детей мандаринами в качестве десерта, так как цитрусовые повышают аппетит, как и большинство фруктов.
Стоит отметить, что для взрослого человека норма мандаринов в деть составляет не более пяти штук.
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«Даже самый полезный продукт может оказаться вредным, если съедать его в чрезмерном количестве. Детям разрешено давать 2-3 мандаринки в зависимости от возраста. Малыша в три года можно угостить половинкой фрукта. Дошкольники могут съесть целый мандарин. Младшим школьникам можно дать два небольших мандарина. <…> Необходимо учесть, что чем слаще фрукт, тем больше в нем сахара и выше его гликемический индекс, а значит, порция должна быть меньше», — подчеркнула специалист.
Стоит отметить, что для взрослого человека норма мандаринов в деть составляет не более пяти штук.
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Мира Полтева