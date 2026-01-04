Для Мадуро подготовили место в «звёздной» бруклинской тюрьме

04 января 2026, 01:33

SHOT: Мадуро посадят в тюрьму с главой наркокартеля Синалоа и рэпером Пи Дидди

Фото: iStock/RuslanKaln

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро до суда будут содержать в так называемой «звёздной» тюрьме. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.





В ближайшее время главу государства и его супругу доставят в следственный изолятор (MDC). Издание утверждает, что Мадуро посадят в федеральную бруклинскую тюрьму, где свой срок отбывают глава наркокартеля Синалоа Хоакин «Эль Чапо» Гусман, рэпер Пи Дидди, сообщница продюсера Эпштейна Гислейн Максвелл и другие известные заключеннёые.



«Изолятор известен своим ветхим состоянием, антисанитарией и небезопасностью», — утверждает канал.