США доставили Мадуро в Нью-Йорк

04 января 2026, 00:50

СМИ: самолёт с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Фото: iStock/rebius

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в штат Нью-Йорк, где позже состоится судебное заседание о его причастности к военным преступлениям. Кадры из аэропорта распространил NBC News.