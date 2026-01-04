США доставили Мадуро в Нью-Йорк
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в штат Нью-Йорк, где позже состоится судебное заседание о его причастности к военным преступлениям. Кадры из аэропорта распространил NBC News.
На опубликованном ролике видно, как воздушное судно, на котором, предположительно, перевозили Мадуро и его жену, совершает посадку в нью-йоркском аэропорту.
Аналитик CNN предположил, что после посадки самолёта обоих отвезут в федеральное учреждение для оформления юридических процедур.
По предварительным данным, заключённых сопровождает министр юстиции США Пэм Бонди.
Напомним, в ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Каракасу. В результате специальной операции американские десантники взяли в плен и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.
