Стало известно, как Мадуро перевезут из Гуантанамо на суд в Нью-Йорк
CNN: Мадуро и его жену доставят на суд в Нью-Йорк вертолётом
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу перевезут из тюрьмы Гуантанамо в Нью-Йорк на суд в несколько этапов. Об этом сообщает телеканал CNN.
В первую очередь, как утверждает издание, заключённых доставят на военный объект, после чего их, вероятно, заберёт вертолёт для доставки в Нью-Йорк. Оттуда наземным транспортном обоих перевезут в федеральное учреждение для прохождения юридических процедур.
«Это процесс перехода от военной операции к системе уголовного правосудия. Это значит, что у него и его жены возьмут отпечатки пальцев, их сфотографируют, а затем, предположительно, отправят в следственный изолятор в Бруклине», — заявил главный аналитик телеканала по вопросам правоохранительных органов и разведки Джон Миллер.Он также отметил, что супружеской паре не предоставят совместное размещение в камере, так как законодательство США требует раздельного содержания заключённых мужского и женского пола.
Как сообщает Sky News, судебное заседание с участием Мадуро запланировано на вечер понедельника.