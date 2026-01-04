Стало известно, как Мадуро перевезут из Гуантанамо на суд в Нью-Йорк

04 января 2026, 00:14

CNN: Мадуро и его жену доставят на суд в Нью-Йорк вертолётом

Фото: iStock/ViewApart

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу перевезут из тюрьмы Гуантанамо в Нью-Йорк на суд в несколько этапов. Об этом сообщает телеканал CNN.





В первую очередь, как утверждает издание, заключённых доставят на военный объект, после чего их, вероятно, заберёт вертолёт для доставки в Нью-Йорк. Оттуда наземным транспортном обоих перевезут в федеральное учреждение для прохождения юридических процедур.



«Это процесс перехода от военной операции к системе уголовного правосудия. Это значит, что у него и его жены возьмут отпечатки пальцев, их сфотографируют, а затем, предположительно, отправят в следственный изолятор в Бруклине», — заявил главный аналитик телеканала по вопросам правоохранительных органов и разведки Джон Миллер.