«Руки прочь от Венесуэлы!»: Жители США вышли на протесты против Трампа

03 января 2026, 23:40

Серия протестных акций охватила США после вторжения в Венесуэлу

Фото: iStock/Gary Kavanagh

В субботу на Таймс‑сквер в Нью‑Йорке прошёл митинг против военной операции США в Венесуэле. В акции приняли участие сотни человек, сообщает корреспондент РИА Новости.