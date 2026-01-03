Достижения.рф

«Руки прочь от Венесуэлы!»: Жители США вышли на протесты против Трампа

Серия протестных акций охватила США после вторжения в Венесуэлу
Фото: iStock/Gary Kavanagh

В субботу на Таймс‑сквер в Нью‑Йорке прошёл митинг против военной операции США в Венесуэле. В акции приняли участие сотни человек, сообщает корреспондент РИА Новости.



По данным организаторов, протест стартовал в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Уже через полчаса в центре Манхэттена собралась многочисленная толпа.

Участники митинга выкрикивают лозунги: «Перестаньте бомбить Венесуэлу!» и «Руки прочь от Венесуэлы!». Многие принесли плакаты в поддержку латиноамериканского государства, а отдельные протестующие развернули венесуэльские флаги.
На текущий момент мероприятие проходит в спокойной обстановке без инцидентов. Полиция в ситуацию не вмешивается.

Аналогичная акция проходит в Вашингтоне у стен Белого дома. Неравнодушные жители Рима также вышли на митинг в поддержку Венесуэлы.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0