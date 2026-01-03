«Руки прочь от Венесуэлы!»: Жители США вышли на протесты против Трампа
В субботу на Таймс‑сквер в Нью‑Йорке прошёл митинг против военной операции США в Венесуэле. В акции приняли участие сотни человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным организаторов, протест стартовал в 14:00 по местному времени (22:00 мск). Уже через полчаса в центре Манхэттена собралась многочисленная толпа.
Участники митинга выкрикивают лозунги: «Перестаньте бомбить Венесуэлу!» и «Руки прочь от Венесуэлы!». Многие принесли плакаты в поддержку латиноамериканского государства, а отдельные протестующие развернули венесуэльские флаги.
На текущий момент мероприятие проходит в спокойной обстановке без инцидентов. Полиция в ситуацию не вмешивается.
Аналогичная акция проходит в Вашингтоне у стен Белого дома. Неравнодушные жители Рима также вышли на митинг в поддержку Венесуэлы.
