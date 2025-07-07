«Для русофобов наступает спидошлиц»: Медведев обрушился на главу ЕК
Медведев обвинил фон дер Ляйен в махинациях с вакциной Pfizer
В махинациях с закупками вакцины Pfizer во время пандемии обвинил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Свою позицию политик обозначил в Telegram-канале.
«Злобная тетка-гинеколог всех достала... она нечиста на руку и принимала участие в махинациях с закупками вакцины Pfizer в период пандемии. Неизвестно, что и в каких объемах получила, тем не менее осадочек остался», — сказано в публикации.Медведев считает, что Урсула фон дер Ляйен может сохранить свое место, несмотря на серьезное обвинение в ее адрес, «но звоночек прозвучал».
«Стало быть, для оголтелых русофобов постепенно наступает спидошлиц, который неизбежно превратится в краснофай», — заключил Медведев.В середине мая фон дер Ляйен признали ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцины от коронавируса в 2021-2023 гг.