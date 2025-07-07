Трамп: мне грустно от того, что Илон Маск «слетает с катушек»
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему грустно смотреть на то, как американский миллиардер Илон Маск «слетает с катушек». Об этом глава страны написал на своей странице в соцсети Truth Social.
«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью "слетает с катушек", по сути превращаясь в катастрофу за последние пять недель. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в Соединенных Штатах», — написал Трамп.
Как отметил президент, создание третьих партий в стране хороши только для того, чтобы создавать тотальное разрушение и хаос. При этом сейчас в США этого достаточно, так как левые демократы потеряли уверенность и разум.