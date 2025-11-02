«Для стабильности и продбезопасности»: правительство РФ ограничило экспорт технической серы
Правительство России объявило о временном запрете на экспорт технической серы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.
Как отмечается в документе, эта мера направлена на стабилизацию поставок сырья на внутреннем рынке и сохранение необходимых объёмов производства минеральных удобрений.
Власти подчеркивают, что решение также связано с задачей обеспечения продовольственной безопасности страны.
Под запрет попадает вывоз технической серы в жидкой, гранулированной и комовой формах. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
