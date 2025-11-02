Достижения.рф

«Для стабильности и продбезопасности»: правительство РФ ограничило экспорт технической серы

Россия временно запретила вывоз технической серы до конца 2025 года
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Правительство России объявило о временном запрете на экспорт технической серы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабмина.



Как отмечается в документе, эта мера направлена на стабилизацию поставок сырья на внутреннем рынке и сохранение необходимых объёмов производства минеральных удобрений.

Власти подчеркивают, что решение также связано с задачей обеспечения продовольственной безопасности страны.

Под запрет попадает вывоз технической серы в жидкой, гранулированной и комовой формах. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Софья Метелева

