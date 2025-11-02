В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хоутон выступил в Палате лордов. Он призвал правительство увеличить военные расходы, чтобы противостоять потенциальным угрозам. Об этом сообщает газета Express.
Хоутон заявил, что Россия наращивает свою военную мощь. По его оценке, страна создаёт мобилизованные вооружённые силы, обладает широким спектром стратегических преимуществ и развивает экономику, которая устойчиво реагирует на внешние вызовы.
Экс-военачальник указал, что сейчас у Российской Федерации открывается возможность для активных действий. В то же время, как он полагает, Великобритания и другие члены НАТО продолжают направлять основные ресурсы на социальные пособия, а не на укрепление национальной безопасности.
