DM: Британия намерена участвовать в создании «Небесного щита» против России

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Великобритания планирует принять участие в разработке новой общеевропейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит». Её создают специально для борьбы с Россией.
Об этом сообщил министр обороны Соединённого Королевства Грант Шаппс. Глава британского Минобороны подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу, передаёт издание Daily Mail. Он уточнил, что такой проект необходим для перехвата ракетных ударов и атак беспилотников со стороны таких противников, как Россия.
По словам Шаппса, переговоры Лондона с европейскими партнёрами на эту тему сейчас находятся в самой ранней стадии. Сейчас они ищут возможные варианты реализации проекта. Министр обороны напомнил, что Великобритания обладает «многоуровневой защитой», в которую входят, например, сверхзвуковые самолёты «Тайфун», так что британский вклад в создание «Небесного щита» будет весомым.
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Александр Бойцов