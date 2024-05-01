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DM: Британия намерена участвовать в создании «Небесного щита» против России

01 мая 2024, 09:50
Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Великобритания планирует принять участие в разработке новой общеевропейской системы противовоздушной обороны «Небесный щит». Её создают специально для борьбы с Россией.


Об этом сообщил министр обороны Соединённого Королевства Грант Шаппс. Глава британского Минобороны подтвердил, что в настоящее время ведутся переговоры по данному вопросу, передаёт издание Daily Mail. Он уточнил, что такой проект необходим для перехвата ракетных ударов и атак беспилотников со стороны таких противников, как Россия.

По словам Шаппса, переговоры Лондона с европейскими партнёрами на эту тему сейчас находятся в самой ранней стадии. Сейчас они ищут возможные варианты реализации проекта. Министр обороны напомнил, что Великобритания обладает «многоуровневой защитой», в которую входят, например, сверхзвуковые самолёты «Тайфун», так что британский вклад в создание «Небесного щита» будет весомым.

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Героя СВО могут депортировать в Узбекистан и посадить в тюрьму
Участнику СВО Житнику грозит депортация в Узбекистан и уголовный срок
01 мая 2024, 09:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

Участвовавшего в освобождении Мариуполя гражданина Узбекистана Павла Житника могут депортировать на родину и посадить в тюрьму, об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Как рассказал сам военный, он приехал в ДНР ещё в 2018 году. Сперва он участвовал в боевых действиях в составе «Пятнашки», а затем перевелся в ОБТФ «Каскад». Житник участвовал в освобождении Мариуполя, и был награждён медалью за «Освобождение Мариуполя».

Летом 2023 года Житник воевал на Временском выступе, где были сосредоточены основные силы контрнаступления ВСУ. Там он получил серьёзное ранение, из-за которого пока не может вернуться в ряды военных. Как пишет РИА, у агентства в распоряжении имеется справка, подтверждающая ранение Житника.

«ОБТФ «Каскад» расформировывают, в районе месяца еще осталось. Получается, у меня нет законных оснований находиться здесь (ДНР). По российским законам, у меня должна быть миграционная карта, но я устроился на службу, мне сказали: «Можешь ее выкидывать, ты служишь, и здесь не Россия». Я ее по итогу выкинул, а теперь меня уволят и все — нет законных оснований тут находиться», — рассказал Житника.

Он также сообщил, что за время службы в Донецкой Народной Республике успел жениться. У них с супругой есть совместный ребёнок, которого он не может содержать из-за отсутствия возможности получить гражданство или ВНЖ и устроиться на работу.

Житник уточнил, что если его всё же депортируют в Узбекистан, то он получит минимум 10 лет лишения свободы за наёмничество.

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#днр
#депортация
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МРОТ в России планируют увеличить до 30 тысяч рублей
01 мая 2024, 08:44

Фото: istockphoto/Natalya Vilman

Минимальный размер оплаты труда в России предлагается увеличить с 19,2 тысячи до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект направил на отзыв в правительство председатель комитета Государственной думы РФ по труду Ярослав Нилов.
В документе указывается, что низкий уровень оплаты труда приводит к необоснованной и значительной дифференциации доходов населения, снижению совокупного спроса, а также тормозит валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Всё вместе это приводит к заметному росту теневого сегмента в экономике и усилению социальной напряжённости, передают «Известия».

Эксперты полагают, что повышение МРОТ будет способствовать увеличению прожиточного минимума, а также повлечёт за собой рост медианной заработной платы и размеров социальных пособий. Авторы законопроекта утверждают, что он направлен на обеспечение достойного уровня жизни граждан России в условиях роста инфляции и снижения доходов населения на фоне введения антироссийских санкций.

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#эксперты
#рост
#мрот
#ввп
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Норвегия выделит Украине помощь в размере 600 миллионов долларов
01 мая 2024, 05:05

Фото: istock / Derek Brumby

Норвегия выделит новую помощь Украине в размере 600 миллионов долларов. Об этом написал украинский президент Владимир Зеленский в социальной сети X.
«Я благодарен правительству Норвегии во главе с премьер-министром Йонасом Гар Стёрезой за его решение увеличить поддержку Украины на 600 миллионов долларов в этом году», — сказано в публикации.
Глава Незалежной добавил, что большинство денег используют для укрепления противовоздушной обороны.

В марте в кабмине Украины сообщили, что Норвегия предоставила Киеву финансовую помощь в размере более 500 миллионов долларов с начала спецоперации.

Ранее сообщалось, что Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#президент
#владимир зеленский
#норвегия
#украина
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Россия выступила против резолюции БиГ по Сребренице в Генассамблеи ООН
Небензя: РФ выступает категорически против резолюции по Сребренице в ГА ООН
01 мая 2024, 04:07

Фото: Сайт Кремля

Проект резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице однобокий, политически заряженный и не отвечает заявленным целям. С таким заявлением в ходе заседания СБ ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
Он также назвал этот проект резолюции не имеющим ничего общего с заявленной целью увековечения памяти о событиях 1995 года.

Небензя подчеркнул, что авторы резолюции хотели зафиксировать отвечающую их интересам трактовку исторических событий. Как считает постпред, документ не отвечает задаче межнационального примирения в Боснии и Герцеговине, так как многие народы хранят «скелеты в шкафу» и таят «обиды друг на друга».

Ранее сообщалось, что суд ООН не стал принимать меры против Германии из-за поставок оружия Израилю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В США забили тревогу из-за ситуации в Донбассе

#проект
#оон
#василий небензя
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В США одобрили законопроект о запрете импорта российского урана
Конгресс США одобрил запрет импорта обогащенного урана из РФ
01 мая 2024, 02:47

Фото: istock / vchal

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта обогащенного урана из России. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на заявление комитета по энергетике и природным ресурсам американского законодательного органа.
Стоит отметить, что сенаторы Джо Манчин, Джон Баррассо и Джим Риш единогласно поддержали принятие инициативы H.R. 1042, запрещающая ввоз этого ресурса в Штаты.

После принятия документа в верхней палате Конгресса США документ отправится на подпись президенту государства Джо Байдену.

РФ — крупнейший поставщик урана для США, который обеспечивает практически четверть всего топлива, используемого в государстве. В обмен на уран Москва получает порядка 1 миллиарда долларов ежегодно.

Ранее в Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#законопроект
#заявление
#новости
#импорт
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В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией
Польша перебросит военную технику к границе с Россией из-за учений НАТО
01 мая 2024, 01:50

Фото: istock / CatEyePerspective

Командование Вооруженных сил Польши сообщило о массовой переброске военной техники на север государства. Об этом командование ВС страны написало в соцсети Х.
Стоит отметить, что передвижение войск, в том числе к границам Российской Федерации, связано с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая», — указано в сообщении.
Напомним, учения НАТО Steadfast Defender 2024 — крупнейшие учения альянса за последние десятилетия. Эти учения проходят с февраля по май

Ранее в Польше заявили, что не будут заниматься мобилизацией украинских граждан. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#соцсети
#учения
#май
#нато
#польша
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«Мрази»: Захарова высказалась про переговоры Киева и Брюсселя о мобилизации
Захарова: принимающие решения о передаче Украине призывников «редкостные мрази»
01 мая 2024, 00:20

Фото: сайт МИД РФ

Те, кто Европейском союзе принимает решение о передаче Европой Киеву украинских мужчин призывного возраста, «редкостные мрази». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.
Так дипломат прокомментировала утверждения вице-премьера и министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша, который сказал, что ЕС намеревается принять решение о передаче Украине мужчин призывного возраста. Политик уточнил, что переговоры по этому поводу уже идут между Киевом и Брюсселем

«Какие же редкостные мрази. Готовы провернуть в коррупционно-политической мясорубке последнего украинца», — написала Захарова.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#мид
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#заявление
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#переговоры
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В Пентагоне высказались о возможности милитаризации Луны
Представитель Пентагона Пламб заявил, что не верит в милитаризацию Луны
30 апреля 2024, 20:37

Фото: istockphoto/mikiell

Помощник главы Пентагона по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб усомнился в том, что Луна будет милитаризирована, передает РИА Новости.
«Я, как представитель министерства обороны, не верю в реальность милитаризации Луны», — подчеркнул Пламб.
Он отметил, что обеспечение защиты логистических цепочек на всем протяжении до Луны кажется недостижимым.

Ранее Джон Пламб сообщил, что Министерство обороны США работает над предотвращением использования российскими военными систем спутниковой связи Starlink. По его словам, Вашингтон активно сотрудничает с украинской стороной и компанией SpaceX для решения этой проблемы.

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#космос
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Корректная версия разговора Лаврова и Мухриддина опубликована МИД
30 апреля 2024, 20:20

Фото: сайт Кремля

Правильной считается версия разговора глав МИД РФ и Таджикистана, опубликованная российским министерством иностранных дел, пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
«Корректная версия разговора изложена в публикации МИД России», — заявил источник.
Ранее в ходе телефонного разговора с Мухриддином Лавров разъяснил о проведении тщательной проверки прибывающих иностранцев в РФ на фоне произошедшей трагедии в «Крокус Сити Холле», отметив, что это временные меры, не направленные против представителей какой-либо конкретной нации или религиозной группы.

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