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DM: новый глава британского МО попал под обстрел во время поездки на Украину

09 июля 2024, 11:18
Фото:istockphoto/andriano_cz

Фото:istockphoto/andriano_cz

Под ракетный обстрел в свой первый официальный визит на Украину попал новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили. Об этом сообщают журналисты The Daily Mirror.


По данным обозревателей, во время переговоров между Хили, главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителем оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым в Одессе объявили воздушную тревогу. Участники укрылись в подвале одного из зданий. Уточняется, что убежище они покинули, примерно, через полчаса, когда тревоге был дан отбой.

Джона Хили назначили на должность главы Минобороны Британии 5 июля после того, как в парламентском голосовании победила Лейбористская партия, возглавляемая Киром Стармером. Позже политик прибыл на Украину с заявлением о будущей поставке Киеву 90 высокоточных ракет Brimstone, десяти самоходок AS-90 и четверти миллиона боезапасов.

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#владимир зеленский
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#сво
#новости
СВР: США добиваются смены власти в Грузии по итогам выборов в парламент
09 июля 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev

США решительно настроены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Об этом свидетельствуют данные, полученные Службой внешней разведки (СВР) России.
В пресс-бюро ведомства сообщили, что американские «кураторы» в Грузии уже дали команду оппозиционным силам планировать и готовить приуроченные к выборам протесты в стране. В администрации Белого дома уже разработана мощная информационная кампания по дискредитации правящей партии «Грузинская мечта». Своеобразным «тараном» в антиправительственных действиях должно стать население Тбилиси, которое было изрядно разогрето весной во время акций протеста в связи с законом об иноагентах, указано в сообщении СВР.

В основу всех предстоящих событий Вашингтон планирует заложить антироссийскую идеологию, по традиции обвинив Москву во всех бедах Грузии. Акцент будет сделан на обвинениях партии «Грузинская мечта» в политической несамостоятельности, которая препятствует вступлению Грузии в Евросоюз.

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#грузия
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В Париже начали расследование против Марин Ле Пен
BFMTV: В Париже прокуратура начала расследование против Марин Ле Пен
09 июля 2024, 11:18

Фото: РИА Новости/Кристина Афанасьева

Прокуратура Парижа заподозрила лидера парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен в незаконном финансировании ее президентской кампании 2022 года и начала по данному факту расследование. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на собственные источники.
«Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года», — говорится в сообщении телеканала.

При этом уточняется, что расследование началось после жалобы Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP). Подозрения из-за предвыборной кампании вызвала не только Марин Ле Пен, однако судебное расследование началось именно против неё.

Французское законодательство не позволяет кандидатам превышать установленный лимит расходов во время предвыборных кампаний. Если кандидат выполнил все условия, то государство возмещает ему часть трат. Однако при невыполнении данного условия CNCCFP может внести необходимые изменения в избирательные счета и сократить сумму компенсации, а также передать дело для расследования.

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#макрон
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«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным
09 июля 2024, 10:15

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Письмо для председателя Евросовета Шарлю Мишелю подготовил венгерский премьер Виктор Орбан после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет «Европейская правда».
Отмечено, что Орбан при переговорах с российским лидером ничего не предлагал и не комментировал от имени Евросоюза.

До этого Виктор Орбан рассказал о деталях разговора с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, чей президентский срок истек 20 мая.

По словам премьер-министра Венгрии, на его вопрос о возможности прекратить боевые действия, которая ускорит диалог о мире, они ответили, что временное перемирие в украинском конфликте ответит интересам противоборствующей стороны, поскольку противник сможет перестроиться и подготовиться к продолжению войны».

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#евросоюз
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#украина
#владимир путин
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Процесс интеграции Грузии в Европейский союз временно остановлен
09 июля 2024, 10:00

Фото: istockphoto / uskarp

Как сообщил посол ЕС Павел Герчинский, процесс интеграции Грузии в Евросоюз был приостановлен.
«Лидеры Евросоюза не понимают, чего хочет добиться нынешнее правительство Грузии. Закон о прозрачности иностранного влияния, на их взгляд, является шагом назад. Также антизападная и антиевропейская риторика, которую мы слышим, совсем не соответствует заявленной цели вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент Грузия не может вступить в Евросоюз», — сказал он.

При этом представитель ЕС охарактеризовал эти события как печальные.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что вступление Грузии в ЕС невозможно без изменения политики действующего правительства.

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Политолог Васильев: В Демократической партии США налицо политический кризис
09 июля 2024, 09:50

Фото: сайт Кремля

Несмотря на все возражения, Джозеф Байден намерен продолжать президентскую кампанию. Перед выборами главы государства Демократическая партия США столкнулась с глубоким политическим кризисом.
Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Европейские дипломаты и политики в частном порядке выражают недовольство и озабоченность возрастом и здоровьем Байдена и сомневаются в его возможности победить на выборах. В самих Штатах 168 представителей бизнеса и общественных организаций обратились к Байдену с письмом, в котором попросили его отказаться от выдвижения своей кандидатуры на переизбрание.

Парадокс в том, что останется Байден или уйдёт — оба варианта для демократов плохие, считает эксперт. Если он снимет свою кандидатуру, это будет означать, что партия не смогла найти достойного претендента на два президентских срока. Это настоящий кризис лидерства, подчеркнул Васильев.

Сам Байден уверен в поддержке однопартийцев. Кроме того, он надеется, что американцы будут голосовать не столько за него, сколько против Трампа. К тому же, наличествуют тут и личные мотивы, продолжил специалист. Ведь его сыну Хантеру продолжает грозить новое уголовное преследование. Байден полагает, что пребывание в должности президента защитит от подобных неприятностей его и его семью, заключил эксперт.

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#байден
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Newsweek: Зеленский готов к мирным переговорам
09 июля 2024, 09:28

Владимир Зеленский не исключает возможности мирных переговоров, учитывая тяжёлую ситуацию на Украине, пишет в статье для американского журнала Newsweek украинский писатель Сергей Майдуков.
«Теперь ясно, что Зеленский склоняется к переговорам», — отметил журналист.

В качестве доказательства Майдуков приводит слова Андрея Ермака, главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Ермак заявил, что Киев может пригласить представителя России на следующую конференцию по Украине.

По мнению писателя, президент Украины стоит перед сложным выбором. Если он согласится на мирное урегулирование конфликта, это может сильно снизить его рейтинг. А если он продолжит боевые действия, это может привести к краху страны.

«Возможно, за всё время своего президентства он никогда не сталкивался с таким сложным решением. Если он согласится на условия России в переговорах, это может негативно сказаться на его рейтинге одобрения и вызвать массовые протесты по всей стране. С другой стороны, продолжение конфликта может привести страну к политической, экономической и демографической катастрофе», — заключил Майдуков.

В июне Владимир Путин выступил с мирными предложениями по урегулированию украинского конфликта. Среди них — признание Крыма и новых регионов российскими, закрепление внеблокового статуса Украины, отмена санкций. Киев предложения отверг.

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Госдума расширит перечень нарушений, за которые предусмотрена депортация
09 июля 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная Дума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России. Этот список нарушений будет пополнен ещё 20-ю статьями КоАП.
Речь идёт о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями. Соответствующую инициативу подготовило министерство внутренних дел РФ, написал в своём телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В список правонарушений, за которые мигрантов по новому закону будут выдворять за пределы России вошли неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

Кроме того, депортации будут подвергаться иностранные граждане за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности.

По некоторым статьям должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чьё нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью.

Председатель Государственной думы отметил, что совершенствование миграционного законодательства имеет приоритетное значение, а потому все предложения правительства, министерств и ведомств, способствующие решению проблем в этой сфере, будут рассматриваться в нижней палате парламента в кратчайшие сроки.

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#рф
#мигранты
#законопроект
#госдума
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Французский генерал Ришу: Зеленскому придётся встретиться с Путиным в обход законов
Генерал ВС Франции: Зеленскому рано или поздно придётся встретиться с Путиным
09 июля 2024, 08:11

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придётся встретиться с российским лидером Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил французский генерал Николя Ришу.
В эфире YouTube-канала LCI он подчеркнул, что Украина находится в крайне невыгодном положении, так как у ВСУ нет никаких побед на поле боя, а потому Зеленский вынужден будет договариваться с Россией. Французский военачальник напомнил, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооружённого противостояния является крайне редким, исключительным случаем, а потому придёт день, когда сторонам придётся искать пути дипломатического урегулирования.

После начала спецоперации в 2022 году Россия вела с Украиной переговоры в Белоруссии и Турции. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что эти консультации были уже практически завершены, однако когда Россия отвела свои войска, Киев «выбросил все договорённости на помойку», а затем Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой.

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#киев
#переговоры
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Global Times: Визит Моди в Россию говорят о снижении влияния США в мире
09 июля 2024, 07:48

Фото: istockphoto/a-poselenov

Визит премьер-министра Индии в Россию и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным свидетельствуют о том, что влияние Соединённых Штатов в мире неуклонно снижается. Такое мнение высказал индийский аналитик С. Л. Кантан.
В статье для китайского государственного издания Global Times эксперт отмечает, что долгие годы главным ключом к гегемонии США являлась стратегия «разделяй и властвуй». Она была эффективной в тот период, когда Америка была ощутимо сильнее и богаче остальных.

«Однако эта разница в силе быстро сокращается, о чем свидетельствует множество геополитических событий, включая продолжающийся визит Моди в Россию — первый за последние пять лет», — подчеркивает он.

По словам Кантана, в Вашингтоне надеялись, что после эскалации украинского конфликта отношения Москвы и Нью-Дели испортятся. Однако в последнее время эти фантазии рассеялись, так как Индия неуклонно продолжает укреплять свои торговые и экономические отношения с Россией. Некогда могущественная американская империя всё больше теряет свою значимость. У США остаётся выбор: стать частью нового многополярного мира либо остаться ожесточённым и изолированным гегемоном, заключил эксперт.

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