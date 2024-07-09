DM: новый глава британского МО попал под обстрел во время поездки на Украину

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Под ракетный обстрел в свой первый официальный визит на Украину попал новый глава Минобороны Великобритании Джон Хили. Об этом сообщают журналисты The Daily Mirror.
По данным обозревателей, во время переговоров между Хили, главой киевского режима Владимиром Зеленским и руководителем оборонного ведомства Украины Рустемом Умеровым в Одессе объявили воздушную тревогу. Участники укрылись в подвале одного из зданий. Уточняется, что убежище они покинули, примерно, через полчаса, когда тревоге был дан отбой.
Джона Хили назначили на должность главы Минобороны Британии 5 июля после того, как в парламентском голосовании победила Лейбористская партия, возглавляемая Киром Стармером. Позже политик прибыл на Украину с заявлением о будущей поставке Киеву 90 высокоточных ракет Brimstone, десяти самоходок AS-90 и четверти миллиона боезапасов.
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Никита Кротов