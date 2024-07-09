Появились кадры атаки беспилотника ВСУ на НПЗ под Волгоградом — видео

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Ночью 9 июля украинские беспилотники пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Калаче-на-Дону Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на нефтебазе вспыхнул пожар.
По сообщению главы региона Андрея Бочарова, загорелась также подстанция в городе Фролово. Пожар на подстанции был оперативно потушен, сообщает телеграм-канал Baza. На нефтеперерабатывающем заводе работают оперативные службы и сотрудники МЧС, борьба с огнём продолжается. Губернатор сообщил, что угрозы для жителей прилегающих территорий нет.
По сообщению министерства обороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами дежурными силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы 38 украинских беспилотников. Из них 21 был уничтожен над территорией Ростовской области.
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Александр Бойцов