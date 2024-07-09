Роберт Кеннеди-младший осудил убийства боевиками ВСУ пленных РФ в зоне СВО

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina
Убийства российских пленных в зоне СВО боевиками ВСУ осудил американский политик Роберт Кеннеди-младший. Об этом он написал в своих соцсетях.
«Это военное преступление. На Украине не должно быть «подразделений под американским руководством». Пришло время установить мир на Украине и вернуть сотни миллиардов долларов домой [в США]», — написал Кеннеди-младший.
Ранее посол по особым поручениям российского МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что Киев ответит за каждый подтвержденный факт издевательств над российскими военнослужащими.
Дипломат подчеркивал, что информацию журналистов The New York Times о расправе над военнопленным России, просившем помощи, будут проверять и анализировать.
Читайте также:
«Европейская правда»: Орбан подготовил письмо для ЕС после разговора с Путиным
Мирошник: Киев ответит за жестокое убийство российского военнопленного
Посол МИД Мирошник: В планированиях диверсий в РФ участвует британский спецназ
Никита Кротов