Фото: istockphoto / Michele Ursi
Вооружённые Abrams и Bradley две бригады ВСУ сдали без боя позиции в ДНР в районе Евгеновки и Новосёловки Первой.
Бойцы двух бригад Вооружённых сил Украины покинули позиции, которые они занимали в посёлках Евгеновка и Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в силовых ведомствах региона.
Как рассказал собеседник ТАСС, для подразделений противника ситуация в этих районах была сложной. Бойцы ВСУ не выдержали натиска и отступили.
О том, что под Новосёловкой Первой был уничтожен танк Abrams, стало известно 8 июля из брифинга Министерства обороны РФ.
В тот день российские бойцы не только снизили «помощь от западных партнёров» Украине, но и нанесли поражение составам 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Кроме того, ВС РФ успешно отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.
Читайте также:
Появились кадры атаки беспилотника ВСУ на НПЗ под Волгоградом — видео
Зеленский приказал затопить Харьков в случае прорыва ВС РФ
Стало известно о серьёзном повреждении линии обороны ВСУ на одном из направлений
Как рассказал собеседник ТАСС, для подразделений противника ситуация в этих районах была сложной. Бойцы ВСУ не выдержали натиска и отступили.
«Этот участок линии боевого соприкосновения стал особенно сложным для противника. Подразделения ВСУ потеряли здесь не только много людей, но и технику, включая БМП Bradley, танк Abrams и три пикапа», — говорится в сообщении.
О том, что под Новосёловкой Первой был уничтожен танк Abrams, стало известно 8 июля из брифинга Министерства обороны РФ.
В тот день российские бойцы не только снизили «помощь от западных партнёров» Украине, но и нанесли поражение составам 47-й и 110-й механизированных бригад ВСУ, а также 109-й бригады территориальной обороны. Кроме того, ВС РФ успешно отразили пять контратак штурмовых групп 31-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад противника.
Читайте также:
Появились кадры атаки беспилотника ВСУ на НПЗ под Волгоградом — видео
Зеленский приказал затопить Харьков в случае прорыва ВС РФ
Стало известно о серьёзном повреждении линии обороны ВСУ на одном из направлений
Мира Полтева