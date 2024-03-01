Великобритания готовит своих солдат к позиционной войне из-за Украины

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Армия Соединённого Королевства во время подготовки солдат своих Вооружённых сил делает акцент на ведении позиционной войны. Это стало происходить после того, как командование обратило внимание на ход боевых действий на Украине.
Казалось, что окопная война осталась в прошлом, на полях Первой мировой, рассуждает далее автор материала. Однако сражения на Украине и особенно успешное отражение войсками РФ украинского контрнаступления показали её эффективность. Журналист отмечает, что военные других стран Североатлантического альянса также углубили подготовку именно к такому типу наземных боёв.
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Александр Бойцов