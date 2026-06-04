Дмитриев анонсировал скорые контакты с Вашингтоном

04 июня 2026, 19:02

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о контактах с советниками президента США, которые состоялись на этой неделе.





По его словам, в ближайшее время ожидается активизация диалога между Россией и США. Стороны находятся на постоянной связи, подчеркнул Дмитриев.





«Мы ещё на этой неделе активно общаемся с американскими коллегами, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», — приводит URA.RU слова главы РФПИ.