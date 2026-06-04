Дмитриев анонсировал скорые контакты с Вашингтоном
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума рассказал о контактах с советниками президента США, которые состоялись на этой неделе.
По его словам, в ближайшее время ожидается активизация диалога между Россией и США. Стороны находятся на постоянной связи, подчеркнул Дмитриев.
«Мы ещё на этой неделе активно общаемся с американскими коллегами, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», — приводит URA.RU слова главы РФПИ.
Кроме того, Дмитриев добавил, что 5 июня Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля через Берингов пролив, который соединил бы Чукотку и Аляску, пишет Москва 24. Он уточнил, что объект будет одним из больших инфраструктурных проектов между странами и может быть построен менее чем за восемь лет с использованием передовых технологий.
ПМЭФ проходит в Петербурге с 3 по 6 июня. Там впервые за девять лет приняла участие делегация от США. Также мероприятие посетил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.