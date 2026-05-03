Дмитриев предрек крупнейший энергокризис в истории

03 мая 2026, 11:49

Спецпредставитель Дмитриев: мир подходит к крупнейшему энергокризису в истории

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил, что мир неосознанно движется к самому масштабному энергетическому кризису в истории. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.





Ранее о рисках дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе сообщал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Вслед за этим генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш допустил, что уже к концу мая в европейских странах могут начаться массовые отмены авиарейсов из-за нехватки топлива — подобная ситуация уже наблюдается в ряде государств Азии.



Ключевым фактором усугубления ситуации стала эскалация вокруг Ирана, приведшая к фактической блокировке Ормузского пролива. Этот стратегический морской коридор обеспечивает основные поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива на мировой рынок.



Ограничение судоходства уже отразилось на объемах экспорта и добычи углеводородов. Как следствие, в большинстве стран мира наблюдается устойчивый рост цен на топливо и промышленную продукцию.



