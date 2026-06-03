Стало известно, с кем из ЕС Москва готова вести переговоры

03 июня 2026, 14:10

Обозреватель Вайнер: Шредер может стать переговорщиком между ЕС и РФ

Фото: iStock/ffikretow

Президент России Владимир Путин будет лоббировать кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика между Евросоюзом и РФ. Так считает политический обозреватель Грег Вайнер.





Напомним, ранее стало известно, что Шредер прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском экономическом форуме. Кроме того, впервые за девять лет в ПМЭФ примет участие делегация из США.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Вайнер отметил, что ЕС перебрал уже всех возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией. Так, свои услуги предлагала глава евродипломатии Кая Каллас, выдвигали и президента Финляндии Александра Стубба, однако процесс затормозился.





«Получается, что Шредер, по сути, единственный европейский политик, которому Владимир Путин доверяет. Да, Фридрих Мерц уже озвучивал якобы консолидированное мнение ЕС о том, что они против кандидатуры Шредера. Но ведь для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. А одной стороной в этом случае всегда будет оставаться Россия», — сказал эксперт.