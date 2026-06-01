01 июня 2026, 16:02

Депутат ЕП Картхайзер: переговоры РФ и ЕС могут пройти в нейтральной стране

Фото: iStock/vchal

Переговоры РФ и ЕС можно организовать в нейтральной стране или на площадке ООН. Так считает депутат Европарламента Фернан Картхайзер.





Напомним, глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в случае возможных переговоров с Россией ЕС потребует от Москвы ограничить вооруженные силы, вывести войска из «Молдавии и Грузии», подразумевая под Грузией территории Южной Осетии и Абхазии, так как в самой стране российских военных нет, пишут argumenti.ru. Кроме того, Европа сейчас решает, кто именно мог бы представлять ее интересы на переговорах с РФ.



В разговоре с «Известиями» Картхайзер отметил, что переговоры можно было бы провести на нейтральной территории, но совершенно точно не в Москве.





«Это может быть нейтральное государство или место проведения международного мероприятия, такого как конференция Организации Объединенных Наций. Я могу себе представить, что ЕС не хотел бы идти на встречу в Москве, поскольку это может быть истолковано как признак слабости», — сказал европейский политик.