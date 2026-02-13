Дмитриев: европейские лидеры меняют подход из-за страха сотрудничества РФ и США
Европейские лидеры пересматривают свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, опасаясь возможного сближения России и США. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В своем канале в MAX он отметил, что в европейской политике намечаются изменения на фоне заявлений о готовности к диалогу с Москвой. Поводом для комментария стало выступление президента Франции Эмманюэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности, где тот сообщил о решении создать прямой канал связи с Россией.
По словам Дмитриева, подобные шаги могут свидетельствовать о корректировке стратегии европейских государств. Официальных подтверждений изменения общего курса ЕС пока не прозвучало.
