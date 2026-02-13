Дмитриев: европейские лидеры меняют подход из-за страха сотрудничества РФ и США

13 февраля 2026, 23:53

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Европейские лидеры пересматривают свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, опасаясь возможного сближения России и США. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.