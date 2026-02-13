FT: европейские чиновники с тревогой ждут выступления Рубио в Мюнхене
Европейские чиновники с тревогой ждут выступления госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. От его заявлений ожидают сигналов о том, как американский лидер Дональд Трамп намерен строить отношения с традиционными союзниками Вашингтона.
Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, неопределенность вокруг внешнеполитического курса США усиливает напряжение среди европейских участников форума. При этом часть представителей политических кругов испытала облегчение, узнав, что сам Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс не планируют участвовать в мероприятии.
Американский сенатор Питер Уэлч заявил изданию, что опасения союзников начинают оправдываться. По его мнению, Европа рискует оказаться в ситуации, когда ей придется рассчитывать прежде всего на собственные силы. Ожидается, что речь Рубио может внести ясность в будущий формат трансатлантического взаимодействия.
