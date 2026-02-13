FT: европейские чиновники с тревогой ждут выступления Рубио в Мюнхене

13 февраля 2026, 23:38

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Европейские чиновники с тревогой ждут выступления госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. От его заявлений ожидают сигналов о том, как американский лидер Дональд Трамп намерен строить отношения с традиционными союзниками Вашингтона.