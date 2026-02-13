Канцлер Германии испугался потерь в ЕС

13 февраля 2026, 18:54

Мерц заявил потенциальным кандидатам на вступление в ЕС, что не хочет их терять

Фото: istockphoto/artJazz

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам, претендующим на вступление в Евросоюз, что не хотел бы утратить с ними связь. Об этом пишет The Guardian.





По словам немецкого политика, его все больше беспокоит отсутствие заметного продвижения в вопросе расширения ЕС. Мерц отметил, что объединению нужна новая стратегия, которая позволила бы сблизить страны-кандидаты с Евросоюзом.





«Нам необходимо разработать новую стратегию, чтобы сблизить эти страны с ЕС. Я не хочу вас потерять», — говорится в материале.