Канцлер Германии испугался потерь в ЕС
Мерц заявил потенциальным кандидатам на вступление в ЕС, что не хочет их терять
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам, претендующим на вступление в Евросоюз, что не хотел бы утратить с ними связь. Об этом пишет The Guardian.
По словам немецкого политика, его все больше беспокоит отсутствие заметного продвижения в вопросе расширения ЕС. Мерц отметил, что объединению нужна новая стратегия, которая позволила бы сблизить страны-кандидаты с Евросоюзом.
«Нам необходимо разработать новую стратегию, чтобы сблизить эти страны с ЕС. Я не хочу вас потерять», — говорится в материале.
Также Мерц указал на проблему, о которой, как выразился канцлер, предпочитают не говорить. Для принятия решений требуется единогласие всех членов, а Венгрия продолжает блокировать подобные шаги.