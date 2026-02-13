Трамп призвал Зеленского к урегулированию конфликта на Украине
Трамп: Россию интересует урегулирование, Зеленский должен двигаться к нему
Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что Владимиру Зеленскому следует активнее продвигаться к урегулированию конфликта. Об этом пишет Reuters.
Очередной раунд переговоров России, США и Украины по теме урегулирования запланировали на 17-18 февраля в Женеве. Швейцария официально подтвердила готовность принять встречу.
«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку», — сказал республиканец.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российскую делегацию возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский.