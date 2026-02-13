Трамп призвал Зеленского к урегулированию конфликта на Украине

13 февраля 2026, 21:12

Трамп: Россию интересует урегулирование, Зеленский должен двигаться к нему

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что Владимиру Зеленскому следует активнее продвигаться к урегулированию конфликта. Об этом пишет Reuters.





Очередной раунд переговоров России, США и Украины по теме урегулирования запланировали на 17-18 февраля в Женеве. Швейцария официально подтвердила готовность принять встречу.





«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку», — сказал республиканец.