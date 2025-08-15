Дмитриев: на переговорах Россией и США обсудят весь спектр отношений
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах между Россией и США стороны обсудят весь спектр отношений, а не только украинский вопрос. Об этом он рассказал РИА Новости.
К тому же Дмитриев уточнил, что лично у него боевое настроение перед встречей президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
«Мы в том числе занимаемся восстановлением отношений России и США. Важно, что на повестке не только экономические вопросы, не только Украина, но и отношения России и США», — рассказал Дмитриев.
Напомним, что переговоры между Путиным и Трампом должны начаться в районе 22:30 по московскому времени.