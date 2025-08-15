Песков: переговоры Путина и Трампа могут идти минимум 6-7 часов
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом могут идти минимум 6-7 часов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, что сегодня вечером состоятся переговоры между Путиным и Трампом, которые пройдут на Аляске. Уже стали известны составы делегаций двух стран. Главы государств находятся в своих самолетах и находятся в пути на место встречи.
«В целом, можно представить, что, конечно, минимум часов 6-7 на это уйдет», — сказал Песков в эфире Первого канала.
Как отметил пресс-секретарь, сначала Путин и Трамп проведут беседу в формате тет-а-тет с участием помощников. После к переговорам присоединятся делегации двух стран. Возможно, это пройдет в формате рабочего ланча. Далее запланирована совместная пресс-конференция президентов.