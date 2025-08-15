Александр Лукашенко пригласил Трампа с семьёй в Минск
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе США Дональду Трампу вместе с семьёй посетить Минск. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Данное предложение белорусский лидер озвучил Трампу во время телефонного разговора. Американский лидер принял приглашение, а после беседы и вовсе заявил, что с нетерпением ждёт будущей встречи с главой Беларуси. Как уточняется, Лукашенко и Трамп договорились поддерживать контакты.
Ранее политолог объяснил воодушевленность Трампа перед предстоящей встречей с президентом России Владимиром Путиным. По словам американиста Дмитрия Дробницкого, для Трампа встреча с Путиным — это выход из политического тупика, в который он попал во многом благодаря своим же собственным действиям.
Читайте также: